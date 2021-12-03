Песков раскрыл подробности переговоров Путина и Байдена

Москва и Вашингтон согласовывают дату

Предстоящий телефонный разговор президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом состоится в формате видеоконференции.

Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Дата разговора еще не согласована. Рассматриваются различные варианты, в том числе 7 декабря, передает РИА Новости.

"Это может быть и в следующую неделю, и через неделю, здесь, я еще раз повторяю, нет согласованной даты", - подчеркнул спикер Кремля.

Накануне в нашем МИД заявили о необходимости контакта лидеров России и США, чтобы наладить "политический сигнал".

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