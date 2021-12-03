В Кремле рассказали, как Путин поучаствует в съезде ЕР

Президент обратится к участникам съезда дистанционно

Президент России Владимир Путин дистанционно обратится к участникам съезда "Единой России". Об этом в пятницу, 3 декабря, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Дальнейшее участие российского лидера в работе съезда ЕР, который пройдет в Москве 4 декабря, будет зависеть от работы самого съезда, отметил представитель Кремля.

По словам Пескова, Путин находится в курсе всего, что происходит в партии, включая планы наполовину обновить руководящие органы, поскольку остается неформальным лидером ЕР.

При этом пресс-секретарь президента отказался давать оценки работе Дмитрия Медведева в качестве председателя "Единой России", поскольку накануне съезда делать это было бы некорректно, сообщает РИА Новости.

Ранее Владимир Путин заявил, что взаимодействие по линии политических партий является весьма значимой составляющей международных отношений. Президент отметил, что "Единая Россия" уделяет большое внимание развитию взаимодействия с зарубежными партнерами.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram