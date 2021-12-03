Московский суд арестовал гражданина России по делу о госизмене

Ему грозит до 20 лет лишения свободы
Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина по делу о государственной измене, пишет ТАСС со ссылкой на источник.
"Следователи ФСБ задержали россиянина Суслова К. А. и ходатайствовали перед Лефортовским судом о его аресте", - уточнил собеседник агентства.
Подозреваемому предъявлены обвинения. Он будет находиться в СИЗО ближайшие два месяца.
Суслову грозит до 20 лет лишения свободы. Постановление об аресте вступило в силу.
Так как это дело о госизмене, материалы засекречены.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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