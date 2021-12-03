Московский суд арестовал гражданина России по делу о госизмене

Ему грозит до 20 лет лишения свободы

Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина по делу о государственной измене, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

"Следователи ФСБ задержали россиянина Суслова К. А. и ходатайствовали перед Лефортовским судом о его аресте", - уточнил собеседник агентства.

Подозреваемому предъявлены обвинения. Он будет находиться в СИЗО ближайшие два месяца.

Суслову грозит до 20 лет лишения свободы. Постановление об аресте вступило в силу.

Так как это дело о госизмене, материалы засекречены.

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