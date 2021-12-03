Рашкин пообещал явиться к следователю

Депутат является фигурантом уголовного дела о незаконной охоте

Депутат Госдумы Валерий Рашкин готов явиться к следователю в рамках расследования уголовного дела о незаконной охоте. Об этом в пятницу, 3 декабря, рассказал юрист КПРФ, в которой состоит парламентарий.

Как уточнил Мохаммед Биджев, Рашкин выписался из больницы. Источники ранее уточняли, что депутата госпитализировали для проведения операции на глазах: на нервной почве у него обострились проблемы со здоровьем.

Юрист подчеркнул, что Рашкин готов по первому требованию прийти к следователю, дать показания и принять участие в следственных действиях. Однако пока ему не поступала соответствующая повестка, сообщает ТАСС.

2 декабря в Следственном комитете рассказали, что глава ведомства Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении Рашкина по части 2 статьи 258 Уголовного кодекса (незаконная охота). До этого по представлению Генеральной прокуратуры Госдума лишила Рашкина депутатской неприкосновенности.

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