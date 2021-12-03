ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Рашкин пообещал явиться к следователю

13:08
  • пятница
  • 03 декабря 2021

Депутат является фигурантом уголовного дела о незаконной охоте

Депутат Госдумы Валерий Рашкин готов явиться к следователю в рамках расследования уголовного дела о незаконной охоте. Об этом в пятницу, 3 декабря, рассказал юрист КПРФ, в которой состоит парламентарий.

Депутат Рашкин попал в больницу
Названа причина госпитализации Рашкина

Как уточнил Мохаммед Биджев, Рашкин выписался из больницы. Источники ранее уточняли, что депутата госпитализировали для проведения операции на глазах: на нервной почве у него обострились проблемы со здоровьем.

Юрист подчеркнул, что Рашкин готов по первому требованию прийти к следователю, дать показания и принять участие в следственных действиях. Однако пока ему не поступала соответствующая повестка, сообщает ТАСС.

2 декабря в Следственном комитете рассказали, что глава ведомства Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении Рашкина по части 2 статьи 258 Уголовного кодекса (незаконная охота). До этого по представлению Генеральной прокуратуры Госдума лишила Рашкина депутатской неприкосновенности.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Валерий Рашкин
Валерий Рашкин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.