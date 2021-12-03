В Кремле ответили, какие СМИ пригласят на пресс-конференцию Путина

Над этим вопросом работает служба аккредитации

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал в ходе брифинга с журналистами в пятницу, какие СМИ будут приглашены на пресс-конференцию Владимира Путина 23 декабря.

"Это, в основном, те журналисты и те СМИ, которые принимают активное участие в освещении политических, экономических событий и президентской повестки дня", - сказал кремлевский спикер (цитата по ТАСС).

Над этим вопросом работает служба аккредитации, уточнил Песков. Будут проводиться проверки безопасности. "Это совершенно стандартная процедура", - объяснил пресс-секретарь.

Для участия в мероприятии нужно будет сдать три ПЦР-теста на COVID-19.

Ранее стало известно, что пресс-конференция пройдет в Манеже с участием 500 журналистов.

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