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Водитель Cadillac расстрелял человека в центре Москвы

13:17
  • пятница
  • 03 декабря 2021

Есть пострадавший

В центре Москвы водитель внедорожника Cadillac Escalade открыл стрельбу по такси.
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Инцидент произошел на 2-й Брестской улице. Таксист не захотел уступить дорогу водителю Cadillac. Водитель люксового автомобиля несколько раз выстрелил травматического или пневматического пистолета по оппоненту и скрылся, передает "Интерфакс".

"Водитель внедорожника пренебрег правилами дорожного движения и потребовал от таксиста уступить дорогу, а когда тот отказался, выстрелил в него", - сказал источник агентства.

В результате стрельбы пострадал второй участник конфликта, ему пришлось обратиться к медикам. Водителя внедорожника объявили в розыск, в городе введен план "Перехват".

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