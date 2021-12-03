Водитель Cadillac расстрелял человека в центре Москвы

Есть пострадавший

В центре Москвы водитель внедорожника Cadillac Escalade открыл стрельбу по такси.

Инцидент произошел на 2-й Брестской улице. Таксист не захотел уступить дорогу водителю Cadillac. Водитель люксового автомобиля несколько раз выстрелил травматического или пневматического пистолета по оппоненту и скрылся, передает "Интерфакс".

"Водитель внедорожника пренебрег правилами дорожного движения и потребовал от таксиста уступить дорогу, а когда тот отказался, выстрелил в него", - сказал источник агентства.

В результате стрельбы пострадал второй участник конфликта, ему пришлось обратиться к медикам. Водителя внедорожника объявили в розыск, в городе введен план "Перехват".

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