4 популярных утверждения про здоровье волос: правда и мифы

Свои рекомендации дала врач-трихолог

Очень часто, начитавшись в интернете советов по уходу за волосами, мы стараемся сделать только лучше, а получается хуже. Популярные утверждения из интернета: что из них является мифом, а что правдой - в интервью "ТВ Центру" рассказала врач-трихолог Евгения Солопенкова.

- Давайте разбираться, что нам советуют и что нам делать, а чего категорически не делать. Правда и мифы про здоровье волос. Стресс вызывает выпадение волос.

- Правда. Во-первых, причин выпадения волос множество. Но стресс - один из значимых, потому что происходит нарушение гормонов, изменение гормонального фона, а гормональный дисбаланс может приводить к нарушению обменных процессов и кровообращения.

- Что делать? Мы, понятное дело, успокаиваемся, избавляемся от стресса, но может быть к специалисту или это степень важна стресса?

- Ну, здесь наверно степень стресса и, может быть, уже назначать антидепрессанты. Но все-таки большинство людей у нас получают стресс от побочной жизни, на ногу в метро наступили, там, на работе что-то не так и от этих сложных ситуаций, скажем так, нужно уходить в позитивном настроении. Просто чаще улыбаться, медитировать и наслаждаться жизнью.

- Следующее утверждение – волосы привыкают к шампуню.

- Миф. Почему можем предполагать, когда некоторые пользуются шампунем и замечают, что что-то не так. Скорее всего, вы или плохо смываете или поменяли воду, ну, куда-то уехали, но свой же шампунь остался, а там более жесткая, например, вода. Или зима-лето, соответственно, вам может не подходить по сезону шампунь и нужно просто его заменить.

- Волосы вредно тереть полотенцем.

- Правда. Потому что, как мы обычно, мы помыли голову, надели полотенце, агрессивно повыжимали волосы и травмировали их. На самом деле мокрые волосы нужно сушить или без фена, просто гуляя по дому, или, если мы используем фен, то расческу мы начинаем подключать только через момент, когда уже около 80% волос высушены. Соответственно и полотенце, мы можем слегка, слегка. Мы когда одели и потом слегка, как это сказать отжали. Но очень аккуратно, не травмируйте сами себе волосы.

- Нанесение маски на корни укрепляет луковицы волос.

- А вот тут сложно ответить. Это и правда и миф, потому что увлажняющая маска, если вы ее нанесете на корни, то она наоборот, не принесет вреда, а даже утяжелит волосы, ужирнит голову и тем самым вы, ну, после мытья получите вид немытой головы. А вот масляные некоторые маски, например, репейное усиливает кровоснабжение и, тем самым, укрепляет луковицу. Не все маски укрепляют и многие укрепляют.

- Репейное масло, никотиновая кислота в голову, в кожу головы…

- Втираем, правильно.

- Правильно?

- А репейное масло можно делать даже маску себе на ночь, что усиливает. Но, как мы делаем. Мы разогреваем масло, наноси на кожу головы, втираем, надеваем пакет, ну или что-то, сверху можно шапку, чтобы больше разогревала и можно на ночь.

По материалам утреннего канала "Настроение".

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