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В Москве в День инвалидов организовали футбольный турнир

15:03
  • пятница
  • 03 декабря 2021

Впервые соревнования проводят в совмещенном формате

Сегодня в мире отмечают Международный день инвалидов. Он установлен Генассамблеей ООН почти 30 лет назад.

В России проходят мероприятия, приуроченные к этой дате. В Москве организован турнир по интерактивному футболу для детей, подростков и молодёжи с ограниченными возможностями. Впервые соревнования проводят в совмещённом формате. Помимо виртуальных состязаний, на газоне встретятся футбольные команды. Участвуют известные спортсмены и олимпийские чемпионы. Приехали и соперники из-за рубежа - на поле выйдут игроки сборной Катара.

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Турнир по интерактивному футболу для детей с ограниченными возможностями
Турнир по интерактивному футболу для детей с ограниченными возможностями
Турнир по интерактивному футболу для детей с ограниченными возможностями
Турнир по интерактивному футболу для детей с ограниченными возможностями
Турнир по интерактивному футболу для детей с ограниченными возможностями
Турнир по интерактивному футболу для детей с ограниченными возможностями
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