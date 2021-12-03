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Франция отвергла предложение Великобритании о патрулировании Ла-Манша

14:49
  • пятница
  • 03 декабря 2021

Так Лондон хотел бороться с нелегальной миграцией

Франция отказалась от совместного с Великобританией патрулирования своих границ. С таким предложением выступил Лондон в целях борьбы с нелегальной миграцией. Как подчеркнули в Париже, Пятая республика не допустит к своим берегам иностранных полицейских и военных. Это вопрос суверенитета.

Две страны уже несколько лет пытаются вместе остановить поток беженцев, которые стремятся попасть в Соединённое королевство. Проблема вновь обострилась неделю назад, когда у французского Кале затонула очередная лодка с мигрантами. Погибли 30 человек. Полиция задержала подозреваемых в организации незаконной перевозки людей и начала расследование по статье о непредумышленном убийстве с отягчающими обстоятельствами.

Французские правоохранители ежегодно предотвращают множество попыток пересечения Ла-Манша. Тем не менее десятки тысяч нелегалов достигают цели. Только в этом году в Великобританию незаконно въехали 25 тысяч мигрантов. Это дестабилизирует и без того непростые отношения между бывшими соседями по ЕС.

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