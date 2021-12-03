ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве открылся первый форум ЕАЭС "Космическая интеграция"

14:57
  • пятница
  • 03 декабря 2021

Обсуждают повышение эффективности сотрудничества в космической отрасли

Совместное отражение угроз безопасности Земли и мирное освоение космоса - в Москве открылся 1-й Деловой Форум ЕАЭС "Космическая интеграция". Для решения масштабных задач на одной площадке объединились промышленность и наука.

О том, как повысить эффективность сотрудничества в рамках отрасли, поговорят политики, бизнесмены и эксперты. Они представят решения, которые укрепят взаимодействие стран - членов Евразийского экономического союза.

Специалисты хотят использовать научно-технический потенциал космической деятельности на благо общества. 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Форум ЕАЭС "Космическая интеграция"
Форум ЕАЭС "Космическая интеграция"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.