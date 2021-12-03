В Москве открылся первый форум ЕАЭС "Космическая интеграция"

Обсуждают повышение эффективности сотрудничества в космической отрасли

Совместное отражение угроз безопасности Земли и мирное освоение космоса - в Москве открылся 1-й Деловой Форум ЕАЭС "Космическая интеграция". Для решения масштабных задач на одной площадке объединились промышленность и наука.

О том, как повысить эффективность сотрудничества в рамках отрасли, поговорят политики, бизнесмены и эксперты. Они представят решения, которые укрепят взаимодействие стран - членов Евразийского экономического союза.

Специалисты хотят использовать научно-технический потенциал космической деятельности на благо общества.

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