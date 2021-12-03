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В Центре Гамалеи предостерегли от поспешных выводов об "омикроне"

13:31
  • пятница
  • 03 декабря 2021

О новом штамме пока известно очень немного

О новом штамме коронавирусной инфекции "омикрон" пока известно очень мало, поэтому не следует торопиться с выводами. Об этом в пятницу, 3 декабря, рассказал профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

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В частности, эксперт счел ненадежной информацию относительно способности омикрон-штамма "обходить" иммунитет, что делает его более заразным, а также позволяет ему влиять на эффективность иммунитета после вакцинации.

Опыт ученых с "омикроном" пока слишком мал, подчеркнул профессор Альтштейн, поэтому едва ли сведения о способности штамма "обходить" иммунитет являются точными данными.

Специалист подчеркнул в интервью радио Sputnik, что могут появляться различные предположения или слухи об омикрон-штамме, однако их рано считать реальными фактами.

В России случаи заражения штаммом "омикрон" пока не выявлены. Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что ведомство запросило образцы нового штамма.

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