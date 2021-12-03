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Рыхлость и сгоревшие мышцы: названы отрицательные последствия вегетарианства

13:57
  • пятница
  • 03 декабря 2021

Полный отказ от животного белка чреват проблемами со здоровьем

Строгое вегетарианство, которое вновь входит в моду, чревато потерей мышечной массы и набором лишнего веса. Об этом предупредил специалист по рациональному питанию и снижению веса Иван Алименко.
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По словам эксперта, мясная пища ускоряет обмен веществ, в отличие от растительного белка, не обладающего подобным свойством. Кроме того, различается интенсивность усвоения питательных веществ из животной и из растительной пищи.

Тотальный отказ от животного белка только усугубит проблему лишнего веса, если вегетарианство рассматривается как способ похудения, предупредил Алименко.

Особую опасность представляет саркопеническое ожирение, при котором избыток жировой ткани сочетается с потерей мышечной массы. В результате отказа от животного белка мышцы "сгорают" и человек становится "рыхлым". При этом индекс массы тела может оставаться в норме, однако качество тела сильно страдает, рассказал специалист в интервью радио Sputnik.

В моду в последнее время также вошло интервальное голодание. Однако диетолог Татьяна Жаровская предупредила, что этот метод может существенно подорвать здоровье.

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