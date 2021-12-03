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Лукашенко заявил, что не станет "вышвыривать" западных дипломатов

13:34
  • пятница
  • 03 декабря 2021

Белоруссия будет соблюдать нормы международного права

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал заявление о судьбе западных дипломатов после введения Евросоюзом новых санкций в отношении республики.
Лукашенко назвал условие участия в следующих выборах президента

"Мы никого не будем вышвыривать. Мы будем делать это цивилизованно в соответствии с нормами международного права", - приводит слова белорусского лидера агентство БелТА.

Тем, кто пакует чемоданы, Лукашенко посоветовал успокоиться. "Ни у кого чемоданы и то, что в чемоданах, отбирать не собираемся", - добавил он.

Ранее ЕС ввел в действие пятый пакет санкций по Белоруссии, под ограничительные меры попали 17 физлиц и 11 организаций. При этом американский Минфин ввел санкции в отношении государственных долговых бумаг Белоруссии.

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