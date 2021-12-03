Сеансы на посещение ГЭС-2 забронировали до вторника

Вход в Дом культуры сделали бесплатным, но по предварительной регистрации

Завтра для посетителей открывается Дом культуры "ГЭС-2" - новое культурное пространство в центре Москвы, которое точно станет местом притяжения горожан.

В обновлённом здании бывшей городской электростанции будет только современное искусство! Новые выставки, перформансы, концерты, лекции, кино и фильмы - каждый найдёт интересную программу по душе.

Также в ДК есть резиденции для художников, детская площадка, магазин, библиотека, кафе. Задача проекта - показать как можно более широкому кругу, что современная культурная жизнь мира увлекательна и разнообразна.

Вход в "ГЭС-2" бесплатный, достаточно QR-кода и предварительной регистрации на сайте. Правда до вторника свободных слотов уже нет.

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