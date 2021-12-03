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Патриотическая акция "Защитники Москвы" прошла у мемориала воинам-сибирякам

15:13
  • пятница
  • 03 декабря 2021

Акция прошла на 42-м километре Волоколамского шоссе

В Подмосковье прошла патриотическая акция, посвящённая 80-летнему юбилею начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских захватчиков в битве за столицу.

Память героев, защищавших Москву, почтили минутой молчания у Мемориала воинам-сибирякам. Именно здесь, на 42-м километре Волоколамского шоссе, держала оборону 78-я стрелковая дивизия полковника Афанасия Белобородова. Под звуки оркестра к памятнику возложили венки и цветы земляки павших воинов, а также ветераны, школьники и представители власти. 

"Участники войны уже сегодня уходят и дети войны, которые еще помнят войну, и в том числе на этом героическом пятачке, вот здесь, в Снигирева. Поэтому наша задача передать эту память. И, конечно, склонить голову для всех тех, кто остался здесь молодым", - рассказал председатель Московского городского совета ветеранов Георгий Машков.

 

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Патриотическая акция "Защитники Москвы"
Патриотическая акция "Защитники Москвы"
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