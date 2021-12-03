Новогодние утренники в Москве пройдут без родителей

Родственники смогут посмотреть праздник в записи

Волна пандемии коронавируса в Москве отступает. Заболеваемость снизилась более чем вдвое. Об этом сегодня заявила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

Тем не менее, в городе продолжают действовать санитарные правила по борьбе с ковидом. Так, сегодня в столичном департаменте образования сообщили, что новогодние утренники и спектакли в школах и детсадах Москвы в этом году вновь пройдут без родителей. После мероприятия им предоставят видеозапись, а где-то будет организована онлайн-трансляция праздника.

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