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Конфликт между водителями такси и Cadillac попал на видео

14:04
  • пятница
  • 03 декабря 2021

Злоумышленник задержан

Устроивший стрельбу в центре Москвы водитель Cadillac задержан на месте происшествия.
Водитель Cadillac расстрелял человека в центре Москвы

Об этом сообщили в московском главке МВД. Стрельба велась из травматического пистолета, пострадавшему оказали медицинскую помощь.

По факту дорожного инцидента начата проверка, ее ход контролирует столичная прокуратура.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы таксист не захотел уступить дорогу водителю Cadillac. Водитель люксового автомобиля несколько раз выстрелил в оппонента. Инцидент засняла камера видеонаблюдения.

Telegram-канал Mash утверждает, что злоумышленника зовут Дмитрий Махалов, ему 43 года (согласно источнику ТАСС - 39 лет). Ранее мужчина уже был судим.

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