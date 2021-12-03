Конфликт между водителями такси и Cadillac попал на видео

Злоумышленник задержан

Устроивший стрельбу в центре Москвы водитель Cadillac задержан на месте происшествия.

Об этом сообщили в московском главке МВД. Стрельба велась из травматического пистолета, пострадавшему оказали медицинскую помощь.

По факту дорожного инцидента начата проверка, ее ход контролирует столичная прокуратура.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы таксист не захотел уступить дорогу водителю Cadillac. Водитель люксового автомобиля несколько раз выстрелил в оппонента. Инцидент засняла камера видеонаблюдения.

Telegram-канал Mash утверждает, что злоумышленника зовут Дмитрий Махалов, ему 43 года (согласно источнику ТАСС - 39 лет). Ранее мужчина уже был судим.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram