ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Первым белорусским космонавтом может стать девушка

14:08
  • пятница
  • 03 декабря 2021

Об этом сообщили в "Роскосмосе"

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин раскрыл некоторые детали первого полета белорусского космонавта.
Герой России Олег Скрипочка покинул отряд космонавтов

"Я попросил белорусскую сторону подобрать девушек", - цитирует Рогозина "Интерфакс".

Он добавил, что полет состоится в 2023-2024 годах.

В ноябре президент России Владимир Путин сообщил, что страна готова в ближайшем будущем отправить на МКС белорусского космонавта.

"Мы готовы поддержать это предложение и реализовать его в ближайшем будущем. Надо только согласовать детали", - сказал тогда российский лидер.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Запуск ракеты-носителя
Запуск ракеты-носителя
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.