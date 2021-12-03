Первым белорусским космонавтом может стать девушка

Об этом сообщили в "Роскосмосе"
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин раскрыл некоторые детали первого полета белорусского космонавта.
"Я попросил белорусскую сторону подобрать девушек", - цитирует Рогозина "Интерфакс".
Он добавил, что полет состоится в 2023-2024 годах.
В ноябре президент России Владимир Путин сообщил, что страна готова в ближайшем будущем отправить на МКС белорусского космонавта.
"Мы готовы поддержать это предложение и реализовать его в ближайшем будущем. Надо только согласовать детали", - сказал тогда российский лидер.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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