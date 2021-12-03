ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Германию обеспокоила "военная активность" на границе России и Украины

14:21
  • пятница
  • 03 декабря 2021

Берлин призвал Москву "внести вклад в деэскалацию"

"Военная активность" России на границе с Украиной вызывает серьезную обеспокоенность. Об этом в пятницу, 3 декабря, заявил представитель МИД Германии Кристофер Бургер.
Глава МИД перечислил слабые места украинской армии

Официальный Берлин настаивает на том, чтобы Москва "внесла вклад в деэскалацию и прозрачность своих военных действий", заявил Бургер. По словам представителя германского МИД, за развитием ситуации там наблюдают в тесном контакте с партнерами и союзниками.

При этом в России отвергают обвинения в военной агрессии, отмечая, что действия на собственной территории никому не угрожают и никого не должны волновать, сообщает РИА Новости.

Ранее в МИД России заявили, что в НАТО зациклены на борьбе с мнимыми угрозами. В адрес России звучали обвинения в том, что она якобы что-то делает у натовских границ. Перемещение российских вооруженных сил на российской же территории якобы угрожает альянсу.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Глава МИД ФРГ Хайко Маас
Глава МИД ФРГ Хайко Маас
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.