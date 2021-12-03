Германию обеспокоила "военная активность" на границе России и Украины

Берлин призвал Москву "внести вклад в деэскалацию"

"Военная активность" России на границе с Украиной вызывает серьезную обеспокоенность. Об этом в пятницу, 3 декабря, заявил представитель МИД Германии Кристофер Бургер.

Официальный Берлин настаивает на том, чтобы Москва "внесла вклад в деэскалацию и прозрачность своих военных действий", заявил Бургер. По словам представителя германского МИД, за развитием ситуации там наблюдают в тесном контакте с партнерами и союзниками.

При этом в России отвергают обвинения в военной агрессии, отмечая, что действия на собственной территории никому не угрожают и никого не должны волновать, сообщает РИА Новости.

Ранее в МИД России заявили, что в НАТО зациклены на борьбе с мнимыми угрозами. В адрес России звучали обвинения в том, что она якобы что-то делает у натовских границ. Перемещение российских вооруженных сил на российской же территории якобы угрожает альянсу.

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