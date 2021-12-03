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Российских фристайлистов не пустили в США и Канаду на отбор

14:15
  • пятница
  • 03 декабря 2021

Потому что они привиты "не теми" вакцинами

Президент Федерации фристайла России Алексей Курашов сообщил, что российские фристайлисты не могут принять участие в отборочных соревнованиях на зимнюю Олимпиаду, так как их не пускают в США и Канаду.

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"Мы получили визы США в Армении и Киргизии и сделали это своевременно. Однако, мы не можем въехать в США и Канаду из-за запрета впускать команды, которые не имеют вакцины, признанных ВОЗ", - объяснил Курашов (цитата по "Интерфаксу").

Он добавил, что организаторы ничего не делают для разрешения ситуации. Как уточнил президент федерации, подобное развитие событий ставит российскую команду в неравные условия по сравнению с другими.

Отборочные соревнования по фристайлу на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине пройдут в Северной Америке в декабре 2021-го и январе 2022-го.

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