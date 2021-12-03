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Путин назвал чувствительной тему подростковой преступности

14:36
  • пятница
  • 03 декабря 2021

Президент в пятницу проводит совещание с членами Совбеза

Как защитить подростков от вовлечения в преступную деятельность обсудил сегодня президент Владимир Путин с постоянными членами Совета Безопасности. Совещание прошло в режиме видеоконференции.

"Мы часто говорим и обращаемся к очень важной и чувствительной теме подростковой преступности. Поэтому сегодня послушаем министра внутренних дел по вопросам защиты несовершеннолетних от криминальных проявлений и по предотвращению их вовлечения в противоправную деятельность", - сказал Путин, открывая встречу.

В марте в Минпросвещения и МВД объявили о снижении числа преступлений, совершенных подростками в 2020 году, на 11,5%. В полиции сокращение численности юных преступников связывают с влиянием пандемии коронавируса и успехами работы "межведомственных программ и просветительских акций, направленных на профилактику детской преступности".

Согласно данным ФСИН, в России ежегодно сокращается количество подростков, отбывающих срок наказания в воспитательных колониях. 

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