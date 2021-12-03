ВОЗ опровергла появление летальных исходов от "омикрона"

Официальных сведений о смертях от нового штамма нет

В мире пока не зафиксировано ни одного летального исхода у пациентов с новым штаммом коронавирусной инфекции "омикрон". Об этом в пятницу, 3 декабря, рассказал официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Кристиан Линдмайер.

В ВОЗ подчеркнули, что собирают все данные об омикрон-штамме и следят за развитием ситуации. При этом Линдмайер отметил, что пока не видел записей о смертях, связанных с новой вариацией COVID-19.

Поскольку все больше государств отслеживают данные об "омикроне" и тестируют на него граждан, данные об этом штамме будет становиться больше, рассказал представитель организации. При этом он выразил надежду, что сведений о летальных исходах все же не будет.

В ВОЗ ожидают уточненных данных об омикрон-штамме в ближайшие несколько недель. По предварительной информации, он может быть более заразным, нежели предыдущие варианты COVID-19, сообщает РИА Новости.

Между тем в Центре имени Гамалеи призвали не торопиться с выводами относительно штамма "омикрон". Профессор Анатолий Альтштейн подчеркнул, что пока сведений о новой разновидности болезни очень немного.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram