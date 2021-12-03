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В США детей привили просроченной вакциной

14:52
  • пятница
  • 03 декабря 2021

Произошла ошибка хранения

В американском штате Мэриленд просроченными вакцинами от COVID-19 привили по меньшей мере 70 детей, передает РИА "Новости" со ссылкой на местное управление здравоохранения.
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"Управление здравоохранения округа Принс-Джорджес уведомило родителей 70 детей в возрасте от 5 до 11 лет, что из-за ошибки хранения вакцин дети получили просроченную первую или вторую дозу вакцины Pfizer 26 ноября", - сказано в сообщении.

Детям рекомендовали получить еще одну дозу вместо просроченной. Их здоровью, утверждают власти, ничего не угрожает.

"Мы глубоко сожалеем об ошибке и приносим извинения за неудобства", - сказал замглавы администрации по здравоохранению.

Известно, что поставщик не успел ввести до истечения срока годности 70 из 300 доз.

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