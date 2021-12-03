В Москве первой дозой вакцины от COVID-19 привились почти 6,39 млн раз

Уровень коллективного иммунитета в столице вырос до 72,1%

Первый этап вакцинации от коронавирусной инфекции в Москве по состоянию на пятницу, 3 декабря, прошли около 6,39 млн человек.

6 387 147 человек сделали первую прививку, 5 822 241 человек полностью завершил вакцинацию от COVID-19.

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Москве достиг 72,1%, следует из данных на портале стопкоронавирус.рф.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусной инфекцией в Москве за последнюю неделю стабилизировалась: не было ни падений, ни подъемов заболеваемости, столица осталась на прежнем уровне. Градоначальник также отметил сокращение количества госпитализированных пациентов с диагнозом COVID-19 в городе еще на 6%.

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