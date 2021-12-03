Минпромторг пообещал не допустить дефицита мандаринов в Новый год

Эти цитрусовые у многих ассоциируются с зимними праздниками

Российские власти не допустят дефицита мандаринов, которые у многих граждан традиционно ассоциируются с Новым годом. Об этом в пятницу, 3 декабря, рассказал заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

Замглавы Минпромторга напомнил, что мандарины — это новогодний продукт, и пообещал, что эти цитрусовые будут на столах россиян в праздники, сообщает ТАСС.

Ранее доцент кафедры ресторанного бизнеса РЭУ имени Г. В. Плеханова Елена Мясникова заверила, что россиянам не стоит ожидать значительного подорожания мандаринов в торговых сетях даже при повышенном предновогоднем спросе.

Между тем за год средняя цена мандаринов в несетевой рознице в России выросла на 25% и составила 164 рубля за килограмм. Самые дорогие цитрусовые продаются в Камчатском крае — 334 рубля за 1 кг, а на Кубани их можно купить всего за 106 рублей, это самая низкая цена среди российских регионов.

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