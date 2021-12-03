Число заразившихся COVID-19 в Подмосковье радикально сократилось

Снизилось и количество госпитализаций

Число заразившихся коронавирусом, а также госпитализированных с COVID-19 пациентов в Подмосковье значительно снизилось. Об изменении ситуации в регионе рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"В последние две, даже три недели мы видим радикальное снижение и выявленных случаев , и госпитализаций", - заявил Воробьев в эфире телеканала "Россия-1".

В ноябре появились данные о числе получивших прививку от коронавируса в Подмосковье – их оказалось более 4 миллионов. В их числе – свыше 1 миллиона жителей региона старше 60 лет. В России к 3 декабря, по данным вице-премьера Татьяны Голиковой, уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг 53,7%.

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