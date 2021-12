Британцев рассмешила главная рождественская елка страны

Главная рождественская елка Великобритании вызвала шквал критики со стороны жителей страны. Установленная на Трафальгарской площади в Лондоне новогодняя "красавица", по данным местных СМИ, привезена из Норвегии.

Британцы обратили внимание, что елка выглядит весьма непрезентабельно. Некоторые начали шутить, что ветки "просто соблюдают социальную дистанцию". Некоторые же сравнили ее с прической премьер-министра Бориса Джонсона.

"Рождественская елка в Лондоне 2021 года — самое убогое и грязное подношение, которое я когда-либо видел", – приводит МК.Ru слова политика Дэвида Кортена.

