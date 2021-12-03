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Первый российский регион достиг коллективного иммунитета в 80%

15:25
  • пятница
  • 03 декабря 2021

У ряда регионов при этом показатель уже выше 70%

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила в пятницу, что всего в стране на сегодняшний день сделано более 72 миллионов уколов первым компонентом вакцины от COVID-19. Уровень коллективного иммунитета составляет 53,7%.
В Москве первой дозой вакцины от COVID-19 привились почти 6,39 млн раз

Среди регионов абсолютным лидером стал Севастополь, где достигнут необходимый уровень иммунитета в 80%.

Выше 72% - в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Карелии, Тыве. "Идет ощутимое наращивание", - заметил заместитель председателя правительства (цитата по "Интерфаксу").

Массовая вакцинация в России продолжается с 18 января. Власти рассчитывают получить показатель коллективного иммунитета на уровне 80% по всей стране к июню 2022 года.

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