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Глава ЦИК рассказала о перспективах электронного голосования в России

15:38
  • пятница
  • 03 декабря 2021

Этот формат перспективен, но не заменяет традиционный

Президент России Владимир Путин в пятницу, 3 декабря, провел встречу с председателем Центральной избирательной комиссии Эллой Памфиловой, в ходе которой обсуждались вопросы развития избирательной системы.
Глава ЦИК анонсировала внедрение программы против многократного голосования

В избирательных кампаниях 2021 года активнее, чем в прошлые годы, применялась система дистанционного электронного голосования, напомнила глава ЦИК. Это помогло изучить основные плюсы и минусы данного формата.

Памфилова отметила перспективность системы ДЭГ, однако указала, что она существует наряду с традиционным голосованием, не замещая и не подменяя ее.

Основным вопросом, требующим ответа в этой области, председатель Центризбиркома назвала уровень доверия избирателей. Механизм гражданского контроля должен быть понятен каждому избирателю, чтобы ни у кого не было сомнений в системе.

В том, что касается расширения практики использования ДЭГ, Россия движется в соответствии с технической готовностью в том, что касается контроля и безопасности, цитирует Памфилову пресс-служба Кремля.

В сентябре заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев рассказал, что система дистанционного электронного голосования в России востребована основной электоральной группой. При этом задачей государства и всех избирательных комиссий является снятие всех вопросов к применению системы электронного голосования вопросов.

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