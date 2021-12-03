Умерла актриса Нина Ургант

Ей было 92 года
В Санкт-Петербурге умерла народная артистка России Нина Ургант, ей было 92 года. Об этом пишет РБК со ссылкой на Александринский театр.
"Подтверждаем, дата смерти - 3 декабря. Пока больше ничего сказать не можем", - сообщили в пресс-службе.
Как уточняет ТАСС, информация о прощании и похоронах будет обнародована позднее.
Нина Ургант родилась 4 сентября 1929 года. С 1962-го играла на сцене Александринского театра, где исполнила более 30 ролей. Самой известной ролью актрисы в кино стала медсестра из фильма "Белорусский вокзал".
Начатую Ургант актерскую династию продолжают ее сын Андрей, артист театра и кино, и внук Иван, популярный телеведущий.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram