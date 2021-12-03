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Путин обсудил с Памфиловой доработку закона об иноагентах

15:47
  • пятница
  • 03 декабря 2021

Закон должен действовать точечно

Доработку закона об иностранных агентах обсудили президент России Владимир Путин и глава Центризбиркома Элла Памфилова. Российский лидер подчеркнул, что применение этого закона не должно нарушать права граждан.
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"Я знаю Вашу позицию, которая заключается в том, чтобы внимательно посмотреть, проанализировать практику применения этого закона, внести там определенные коррективы", - сказал Путин.

Памфилова, в свою очередь, отметила, что некоторые положения документа надо упорядочить, чтобы он действовал более эффективно и точечно, не затрагивая тех, кто этого не заслуживает.

В то же время, подчеркнула глава ЦИК, во время прошедших выборов в Госдуму ни один из признанных иноагентами не был поражен в правах. Один из выполняющих функции иностранного агента был в числе кандидатов на федеральном уровне, еще шестеро участвовали в региональных выборах. Наблюдатели и СМИ, признанные иноагентами, освещали выборы наравне с другими, приводит слова Памфиловой "Интерфакс".

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