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Ракова объяснила успех Москвы в борьбе с пандемией коронавируса

16:00
  • пятница
  • 03 декабря 2021

Столице удалось наладить эффективную систему взаимодействия

Успешность Москвы в борьбе с пандемией коронавирусаной инфекции объясняется эффективной системой взаимодействия с регионами и различными структурами. Об этом в пятницу, 3 декабря, рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
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Заммэра подчеркнула, что за два года пандемии никакая система здравоохранения не справилась бы с давлением, если бы не колоссальная коллаборация и взаимодействие всех структур.

Ракова отметила скоординированность медицинских работников, которые очень быстро сумели сформировать беспрецедентную систему медицинской помощи. 28 тысяч койкомест для ковидных пациентов были развернуты в столице буквально за несколько недель.

Другие социальные области переориентировались на поддержку здравоохранения, указала заместитель мэра Москвы. Работники центров "Мои документы" помогали исполнять административные функции в медлабораториях. Сотрудники социальной защиты принимали заявки по оказанию помощи москвичам в самоизоляции.

В итоге роль сотрудников социальной защиты и центров госуслуг трансформировалась, чтобы снять с медработников административную и организационную нагрузку и позволить им работать с заболевшими.

Кроме того, Ракова отметила значительную роль волонтеров, которые свыше 150 тысяч раз помогли горожанам с доставкой продуктов, лекарств и товаров первой необходимости, сообщает АГН "Москва".

По состоянию на 3 декабря уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Москве достиг 72,1%. 6 387 147 человек сделали первую прививку, 5 822 241 человек полностью завершил вакцинацию от COVID-19.

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