Гороскоп на сегодня, 6 декабря, для всех знаков зодиака

Тельцы полны оптимизма, а Рыбам не хватает приключений

Гороскоп на сегодня, 6 декабря, составлен астрологом Юлией Рыж специально для утреннего канала "Настроение" ("ТВ Центр").

Овны

Вас ждут великие дела в области карьеры и бизнеса, так что планируйте переговоры, брейнштормы с сотрудниками, поиск инвесторов и партнёров.

Тельцы

Вы сегодня полны оптимизма, излучаете уверенность. Так что отправляйтесь на сцену доносить до окружающих свои мысли. Вас не только послушают, но и тут же выполнят наставления.

Близнецы

Прекрасный день, наполненный позитивными вибрациями, заставит вас встать с кровати и уверенно шагать в сторону успеха. У вас уже есть стратегия, так что пора осуществлять задуманное.

Раки

Сегодня вы реализуете свои желания в профессиональной деятельности. Возможны повышение по карьерной лестнице, получение крупной суммы, создание проекта, который принесёт вам и деньги, и удовольствие.

Львы

Хороший день для получения полезных навыков по смежной вам специальности. Вы “выросли” из своей профессии, так что двигайтесь вперёд.

Девы

Будьте аккуратны: не лучший день для карьерного рывка. Поберегите силы, напишите план действий для покорения желанных вершин, заручитесь поддержкой руководства. Звезды дают время для подготовки.

Весы

Вы почувствуете прилив сил, который стоит направить в сторону собственного бизнеса. Если его ещё не существует, значит, пришла пора действовать.

Скорпионы

Сегодня вы получите известие, которое отразится на вашей работе. Оно окажется добрым и сможет зарядить продуктивностью, направить в сторону полезных знакомств.

Стрельцы

Сегодня вам под силу сделать всё, что давно хотели, особенно в области карьеры, бизнеса, саморазвития. Вместе с командой вы готовы создать продукт, который поможет человечеству.

Козероги

Вы готовы бросить всё и уехать к океану. Возможно, решение правильное, ведь не просто так оно оказалось в вашей голове. Позвольте себе отпуск.

Водолеи

Хороший день для смены деятельности, поиска истинного себя, активных действий, направленных на заработок больших денег. Ограничения только в вашей голове, Вселенная уже видит вас миллионером.

Рыбы

Вашей романтической натуре не хватает приключений. Так что берите с собой лучшего друга или любимого человека и отправляйтесь туда, где душе комфортно.

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