ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин обсудит с Байденом расширение НАТО на восток

16:30
  • пятница
  • 03 декабря 2021

Москве срочно нужны юридические гарантии, исключающие продвижение альянса

России срочно необходимы юридические гарантии, исключающие дальнейшее продвижение НАТО на восток. Этот вопрос, скорее всего, поднимет президент России Владимир Путин на предстоящей встрече с американским лидером Джо Байденом.
Песков раскрыл подробности переговоров Путина и Байдена

Помощник российского президента Юрий Ушаков пояснил журналистам, что Москва вносит предложения по совместной разработке с ведущими странами юридических договоренностей, которые исключили бы дальнейшее продвижение альянса, а также размещение на территории сопредельных государств, включая Украину, угрожающих России оружейных систем.

"Думаю, что президент обсудит это, естественно, в ходе своего предстоящего контакта", - добавил Ушаков.

Помощник президента напомнил, что вопрос этот "с бородой". Устные заверения в том, что военная структура НАТО не будет продвигаться на восток, давались и Советскому Союзу, и России. Теперь ясно, что дальше так продолжаться не может – нужны зафиксированные на бумаге договоренности, приводит слова Ушакова ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин и президент США Джо Байден
Владимир Путин и президент США Джо Байден
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.