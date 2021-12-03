Путин обсудит с Байденом расширение НАТО на восток

Москве срочно нужны юридические гарантии, исключающие продвижение альянса

России срочно необходимы юридические гарантии, исключающие дальнейшее продвижение НАТО на восток. Этот вопрос, скорее всего, поднимет президент России Владимир Путин на предстоящей встрече с американским лидером Джо Байденом.

Помощник российского президента Юрий Ушаков пояснил журналистам, что Москва вносит предложения по совместной разработке с ведущими странами юридических договоренностей, которые исключили бы дальнейшее продвижение альянса, а также размещение на территории сопредельных государств, включая Украину, угрожающих России оружейных систем.

"Думаю, что президент обсудит это, естественно, в ходе своего предстоящего контакта", - добавил Ушаков.

Помощник президента напомнил, что вопрос этот "с бородой". Устные заверения в том, что военная структура НАТО не будет продвигаться на восток, давались и Советскому Союзу, и России. Теперь ясно, что дальше так продолжаться не может – нужны зафиксированные на бумаге договоренности, приводит слова Ушакова ТАСС.

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