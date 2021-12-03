Лондон запросил у Берлина экстрадицию подозреваемого в шпионаже британца

Дэвида Смита задержали в Германии

Лондон запросил у Берлина экстрадицию Дэвида Смита. Британца задержали в Германии по подозрению в работе на российскую разведку. Прокуратура федеральной земли Бранденбург подтвердила получение запроса на экстрадицию. В ведомстве отметили, что сопротивления со стороны немецких органов не ожидается, пишет Spiegel.

Гражданин Великобритании Дэвид Смит, сотрудник посольства Великобритании в Берлине, подозревается в том, что ноября 2020 года сотрудничал с российской спецслужбой. Его задержали 10 августа в Потсдаме, в квартире и на рабочем месте прошли обыски.

Немецкие СМИ отмечали, что Смит в основном работал с британскими документами. Однако как минимум в одном случае он передавал информацию о сотрудниках МИД ФРГ. Подозреваемый получал за свои услуги денежное вознаграждение, предположительно наличными. К такому выводу следователи пришли на том основании, что в пользовании банковскими картами и счетами Смит делал паузы.

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