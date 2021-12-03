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Россиянам объяснили правила потребления мандаринов

17:38
  • пятница
  • 03 декабря 2021

Цитрус полезен, но надо соблюдать меру

Мандарин – плод полезный, но в потреблении надо знать меру. Сколько мандаринов в день рекомендуется есть здоровому человеку, чтобы избежать негативных последствий для организма, объяснила врач-диетолог Маргарита Королева.

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 "Допустимо два раза в день по 250 граммов. Две небольшие горстки мандаринов будут вполне уместны в рационе питания между основными приемами пищи", — сказала Королева телеканалу "Москва 24".

Мандарин - сезонный продукт, состав которого богат питательными биологически активными компонентами. Диетолог отметила, что плод содержит много полезных элементов - это витамины PP и C, растительная клетчатка, витамины группы B.

В то же время, осторожность следует соблюдать людям с аллергической реакцией. Переедание может закончиться плачевно – вплоть до анафилактического шока.

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