Россиянам объяснили правила потребления мандаринов

Цитрус полезен, но надо соблюдать меру

Мандарин – плод полезный, но в потреблении надо знать меру. Сколько мандаринов в день рекомендуется есть здоровому человеку, чтобы избежать негативных последствий для организма, объяснила врач-диетолог Маргарита Королева.

"Допустимо два раза в день по 250 граммов. Две небольшие горстки мандаринов будут вполне уместны в рационе питания между основными приемами пищи", — сказала Королева телеканалу "Москва 24".

Мандарин - сезонный продукт, состав которого богат питательными биологически активными компонентами. Диетолог отметила, что плод содержит много полезных элементов - это витамины PP и C, растительная клетчатка, витамины группы B.

В то же время, осторожность следует соблюдать людям с аллергической реакцией. Переедание может закончиться плачевно – вплоть до анафилактического шока.

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