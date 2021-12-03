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Коронавирус выявлен у двух прибывших из ЮАР россиян

18:00
  • пятница
  • 03 декабря 2021

Каким штаммом заражены пассажиры, выясняется

Коронавирус выявлен у двух пассажиров, прилетевших в Россию из ЮАР. ПЦР-тест дал положительный результат. Как сообщили в Роспотребнадзоре, каким именно штаммом они заражены, сейчас выясняют специалисты.

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"У двух пассажиров, вернувшихся частным рейсом в ночь на 3 декабря из ЮАР, выявлен положительный ПЦР-тест на новую коронавирусную инфекцию. Они находились на карантине по прилете, в настоящее время госпитализированы". – говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что тесты изучают в двух научно-исследовательских лабораториях.

Остальные пассажиры рейса помещены на карантин. Медики будут наблюдать за ними две недели. Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее сообщила, что для прилетающих из ЮАР и граничащих с ней стран пассажиров введен 14-дневный карантин, передает ТАСС.

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