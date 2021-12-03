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Собянин открыл шахматную партию между Непомнящим и Карлсеном

18:05
  • пятница
  • 03 декабря 2021

Шахматисты борются за звание чемпиона мира

Всемирная Шахматная Олимпиада пройдёт летом следующего года в Москве. Об этом сообщил на свой странице в соцсети мэр города Сергей Собянин.

Около полумиллиона москвичей увлекаются шахматами, и турнир такого класса будет важным событием для всех поклонников игры. Мэр написал, что и сам с детства в их числе.

Сергей Собянин сейчас в Дубае, где за звание чемпиона мира бьются россиянин Ян Непомнящий и его соперник норвежец, обладатель шахматной короны Магнус Карлсен. Мэр Москвы открыл партию между гроссмейстерами.

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