Собянин открыл шахматную партию между Непомнящим и Карлсеном

Шахматисты борются за звание чемпиона мира
Всемирная Шахматная Олимпиада пройдёт летом следующего года в Москве. Об этом сообщил на свой странице в соцсети мэр города Сергей Собянин.
Около полумиллиона москвичей увлекаются шахматами, и турнир такого класса будет важным событием для всех поклонников игры. Мэр написал, что и сам с детства в их числе.
Сергей Собянин сейчас в Дубае, где за звание чемпиона мира бьются россиянин Ян Непомнящий и его соперник норвежец, обладатель шахматной короны Магнус Карлсен. Мэр Москвы открыл партию между гроссмейстерами.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram