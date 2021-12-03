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Названа причина экстренной посадки рейса Магадан-Новосибирск

18:28
  • пятница
  • 03 декабря 2021

Самолет начал терять скорость и высоту

Причину экстренной посадки в Иркутске самолета авиакомпании S7, следовавшего из Магадана в Новосибирск, назвали в пресс-службе перевозчика. По данным представителя авиакомпании, лайнер попал в зону сильного обледенения. В результате отключился автопилот, однако управление воздушным судном потеряно не было.
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"Во время выполнения рейса S7 5220 Магадан - Новосибирск самолет попал в зону сильного обледенения, что привело к отключению автопилота. Перед вылетом из Магадана борт прошел противообледенительную обработку, метеоусловия для взлета соответствовали допустимым", - говорится в сообщении.

Как сообщали ранее некоторые Telegram-каналы, рейс Магадан-Новосибирск в полете начал терять скорость и высоту из-за обледенения двигателей. Пилоты смогли стабилизировать самолет в ручном режиме и посадить его в Иркутске.

В авиакомпании предполагают, что противообледенительную обработку в аэропорту вылета провели с нарушениями. В результате обледенение могло образоваться не только в воздухе, но и еще до взлета, передает РИА Новости.

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