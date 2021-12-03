В Раде поддержали инициативу обеспечить Зеленского памперсами

Подгузники нужны президенту на случай нового "госпереворота"

Президенту Украины необходимы памперсы и синтезатор. С предложением сделать такой подарок Владимиру Зеленскому выступили депутаты Верховной рады.

Депутатский запрос на обеспечение Владимира Зеленского подгузниками представил на голосование внефракционный депутат Гео Лерос. Его инициативу поддержали 10 депутатов при необходимом законодательном минимуме в 150 голосов. В числе проголосовавших "за" оказались и двое представителей пропрезидентской партии "Слуга народа".

Представитель фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко выступил с предложением предоставить президенту синтезатор. По мнению нардепа, инструмент необходим Зеленскому для развития творческих навыков и подготовки второго выпуска нашумевшего шоу "Игра без штанов". Предложение поддержали восемь депутатов, передает РИА Новости.

Зеленский на пресс-конференции 26 ноября заявил, что в стране готовится госпереворот. К его подготовке, по словам президента Украины, причастен олигарх Ринат Ахметов. Однако 1 декабря – в день, когда, по мнению Зеленского, должны были выступить заговорщики, в Киеве собрались на митинг несколько сотен человек.

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