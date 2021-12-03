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Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Украине

19:13
  • пятница
  • 03 декабря 2021

Поговорили президенты также о Сирии и Ливии

Вопросы улучшения турецко-российских отношений и обстановку в Сирии обсудили по телефону президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Одной из тем беседы стала ситуация в Ливии. Поговорили лидеры и о том, как разрешается конфликт между Азербайджаном и Арменией, а также о ситуации на Украине.
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"При обсуждении проблематики внутриукраинского кризиса отмечена важность полного и неукоснительного соблюдения минского Комплекса мер 2015 года и других договоренностей, в том числе в "нормандском формате", - сообщила пресс-служба Кремля.

Владимир Путин обратил внимание турецкого лидера на то, что Киев продолжает деструктивную линию, направленную на срыв Минских соглашений. Об этом свидетельствует провокационная активность вооруженных сил Украины в зоне конфликта – в том числе применение ударных беспилотных аппаратов "Байрактар".

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