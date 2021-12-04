Ещё 32974 человека заразились коронавирусом в России

Продлён срок действия сертификатов для переболевших

За сутки в России зафиксировано 32 974 случая заражения коронавирусом, всего с февраля 2020 года выявлено 9 769 011 человек с COVID-19, умерло 280 072 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. В Москве зарегистрировано 3 356 больных, всего в столице 1 959 939 инфицированных, скончались 34 576 пациентов.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 6 ноября 2021 года – 41 335 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 19 июня 2021 года – 9 120 человек.

Срок действия сертификата после перенесённого коронавируса теперь составляет один год. Все новые документы в России оформляются на этот срок. Ранее сертификаты переболевших коронавирусом действовали шесть месяцев, а после вакцинации - год. Президент Владимир Путин поддержал предложение вице-премьера Татьяны Голиковой продлить срок действия сертификатов после болезни с шести месяцев до года.

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