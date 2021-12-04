За сутки в Москве 3718 человек вылечились от коронавируса

В столице введены новые правила получения медотвода от прививки

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 3 718 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 1 787 034.

В Москве заработали новые правила получения медотвода от вакцинации. Документ теперь можно получить через "Госуслуги". Условия для оформления медотвода – наличие московского полиса ОМС или прикрепление к городской поликлинике. В остальных регионах страны такая система получения отвода заработает с 1 февраля 2022 года.

По данным на 4 декабря, в России диагноз COVID-19 поставлен 9 769 011 пациентам, умерли с начала пандемии 280 072 человека. В Москве больных зарегистрировано 1 959 939, в мире более 264 миллионов человек заразились коронавирусом, умерло более 5,2 миллиона человек.

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