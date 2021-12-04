ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

С начала пандемии в мире заразились коронавирусом 265 миллионов человек

16:26
  • суббота
  • 04 декабря 2021

Продолжается распространение нового штамма

Число инфицированных коронавирусом в мире перешагнуло очередную психологическую отметку в 265 миллионов, скончались от осложнений болезни более 5,2 миллиона человек. Прирост заболевших за неделю составил более четырёх миллионов.
Новый штамм коронавируса стремительно распространяется по миру

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, куда стекается информация со всего мира, США остаются на первом месте по числу заболевших – 48,9 миллиона человек, там умерли от осложнений болезни более 787 тысяч.

На втором месте – Индия, там заразившихся 34,6 миллиона, третью строчку занимает Бразилия – 22,1 миллиона инфицированных. На четвёртом месте находится Великобритания с 10,4 миллиона больных. Замыкает пятёрку Россия – у нас в стране с начала пандемии заразились коронавирусом более 9,7 миллиона человек. 

Меньше всего больных зарегистрировано на Соломоновых островах - 20 человек, в Вануату всего четверо заболевших, в Кирибати и Палау выявлено двое инфицированных.

Китайские учёные заявили об открытии антитела против всех штаммов коронавируса, его назвали 35B5. Молекула этого антитела связывается с той частью S-белка коронавируса, которая фактически не меняется по мере эволюции. Это позволяет использовать данный участок не только для создания антител, но и разработки универсальной вакцины от всех штаммов вируса.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Эпидемия COVID-19
Эпидемия COVID-19
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.