С начала пандемии в мире заразились коронавирусом 265 миллионов человек

Продолжается распространение нового штамма

Число инфицированных коронавирусом в мире перешагнуло очередную психологическую отметку в 265 миллионов, скончались от осложнений болезни более 5,2 миллиона человек. Прирост заболевших за неделю составил более четырёх миллионов.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, куда стекается информация со всего мира, США остаются на первом месте по числу заболевших – 48,9 миллиона человек, там умерли от осложнений болезни более 787 тысяч.

На втором месте – Индия, там заразившихся 34,6 миллиона, третью строчку занимает Бразилия – 22,1 миллиона инфицированных. На четвёртом месте находится Великобритания с 10,4 миллиона больных. Замыкает пятёрку Россия – у нас в стране с начала пандемии заразились коронавирусом более 9,7 миллиона человек.

Меньше всего больных зарегистрировано на Соломоновых островах - 20 человек, в Вануату всего четверо заболевших, в Кирибати и Палау выявлено двое инфицированных.

Китайские учёные заявили об открытии антитела против всех штаммов коронавируса, его назвали 35B5. Молекула этого антитела связывается с той частью S-белка коронавируса, которая фактически не меняется по мере эволюции. Это позволяет использовать данный участок не только для создания антител, но и разработки универсальной вакцины от всех штаммов вируса.

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