За сутки в России выявлено 32602 заражённых коронавирусом

Для прилетающих из ЮАР ввели карантин

За сутки в России зафиксировано 32 602 случая заражения коронавирусом, всего с февраля 2020 года выявлено 9 801 613 человек с COVID-19, умерло 281 278 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. В Москве зарегистрирован 3 301 больной, всего в столице 1 963 240 инфицированных, скончались 34 668 пациентов.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 6 ноября 2021 года – 41 335 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 19 июня 2021 года – 9 120 человек.

Россия ввела 14-дневный карантин для приезжающих из стран Южной Африки. Такая мера принята в связи с распространением нового штамма омикрон. В Роспотребнадзоре отметили, что число людей, попавших под ограничения, невелико, а по данным Ростуризма и МИДа, в ЮАР остаются несколько сотен российских граждан. Прямое авиасообщение с ЮАР после появления новой мутации вируса закрыли практически все страны мира.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram