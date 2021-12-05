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Московские врачи вылечили более 1,7 миллиона больных COVID-19

11:44
  • воскресенье
  • 05 декабря 2021

Ситуация в городе стабилизируется

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 3 184 человека, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 1 790 218.

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По словам мэра Сергея Собянина, ситуация с коронавирусом в Москве стабилизировалась, но за последнюю неделю число госпитализаций пациентов и выявляемость заболевших инфекцией не изменились. Градоначальник предположил, что резкого роста заболеваемости коронавирусом в столице на следующей неделе не будет. Также мэр сообщил, что ещё два ковидных госпиталя в Москве переведены на оказание плановой медпомощи населению.

По данным на 5 декабря, в России диагноз COVID-19 поставлен 9 801 613 пациентам, умерли с начала пандемии более 281 тысячи человек. В Москве больных зарегистрировано 1 963 240, в мире более 265 миллиона человек заразились коронавирусом, умерло более 5,2 миллиона человек.

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