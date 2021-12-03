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Штамм "омикрон" обнаружен в 38 странах

19:41
  • пятница
  • 03 декабря 2021

ВОЗ пока не может утверждать, что этот вариант более заразен, чем "дельта"

Число госпитализаций пациентов с коронавирусом в ЮАР растет. Сказать с уверенностью, связано ли это с появлением "омикрон"-штамма, во Всемирной организации здравоохранения пока не могут – требуется время на исследования. В то же время, все больше стран подтверждают выявление случаев заражения новой мутацией.
ВОЗ опровергла появление летальных исходов от "омикрона"

"Мы получили сообщения из 38 стран", - заявила на пресс-конференции в Женеве эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове.

Эксперт обратила внимание на схожесть симптомов заболевания при заражении "омикроном" и другими штамами коронавируса. Керкхове подчеркнула, что для выявления нового варианта требуется проведение тестов, передает ТАСС.

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