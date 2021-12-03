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Байден заявил о комплексе инициатив по Украине и России

20:18
  • пятница
  • 03 декабря 2021

Их цель – "затруднить Путину сделать то, что он может сделать"

Комплекс инициатив, касающихся Украины и России, готовит президент США. По словам Джо Байдена, в процессе этой работы он постоянно поддерживает контакт с союзниками Штатов в Европе и с Киевом.
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"Что я делаю - так это составляю то, что, как я полагаю, станет самым всеобъемлющим и значимым набором инициатив, направленных на то, чтобы сделать для Путина очень, очень трудным то, что, он, как опасаются люди, может сделать. Но это сейчас прорабатывается", - приводит выдержку из выступления Байдена в Белом доме ТАСС.

Политики на Западе в последнее время наперебой утверждаю, что Россия сосредотачивает войска на границе с Украиной. В Москве, в свою очередь, заявляют, что перемещают вооруженные силы по своей территории и на свое усмотрение. Это никому не угрожает и не должно никого волновать.

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