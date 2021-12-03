Программа самостоятельного ремонта iPhone: подробности и первые реакции на анонс

Запчасти и инструменты Apple станут доступны всем пользователям с 2022 года, но обрадовала эта новость далеко не каждого

Компания Apple расширяет возможности для клиентов по ремонту техники. С 2022 года пользователи смогут чинить устройства самостоятельно. Таким образом технически подкованные пользователи сэкономят на оплате услуги, так как им больше не нужно будет обращаться в сервисный центр.

Пока программу самостоятельного ремонта и продажу подлинных запчастей планируют запустить только в США. Не исключено, что ее расширят в течение 2022 года, однако конкретные страны или регионы не называются.

На уточняющий вопрос ТВЦ о возможности доступа к программе для клиентов из России, в пресс-службе Apple сообщили: "Программа самостоятельного ремонта станет доступна в 2022 году пока только в США, как и сказано в пресс-релизе".

На начальном этапе самостоятельный ремонт предусмотрели для iPhone 12 и iPhone 13. В первую очередь пользователи смогут заменить экран, аккумулятор и камеру. Чуть позже планируется опубликовать руководство для Mac с чипом M1. Кроме инструкций и запчастей, люди получат доступ к инструментам Apple, которые ранее были доступны для авторизованных в компании поставщиков услуг.

В компании пока предлагают следующую схему: сначала клиентам предложат ознакомиться с руководством и только после этого заказывать запчасти и инструменты в интернет-магазине Apple Online Store для самостоятельного ремонта. Старые детали можно сдать на переработку и получить скидку.

Уже известно, что запчасти для самостоятельного ремонта iPhone и Mac будет поставлять сторонняя компания, а инструкции появятся в свободном доступе — прямо на официальном сайте Apple.

Реакция на анонс компании получилась неоднозначной. Сторонники такого решения отмечают, что теперь у пользователей появится прямой доступ к оригинальным запчастям. Скептики убеждены, что далеко не всем суждено справиться с самостоятельным ремонтом.

"Может случиться такая ситуация: пользователи начнут заказывать детали, ремонтировать свои iPhone, пропуская какие-то пункты инструкций, а потом будут обвинять Apple в некорректном разъяснении или плохом качестве устройств", — отмечается на сайте Wylsa.com.

"Сейчас лоббируют законы, по которым техника должна быть ремонтопригодная. Типа экология", — напомнил YouTube-пользователь MegaAngebot.

"Это способ сбыть изготовленные корпуса, на которые не хватило процессоров из-за дефицита", — пишет Torshin под видео с разбором анонса о самостоятельном ремонте.

Что же до главы Apple, то он рад, что теперь Apple будет предлагать пользователям возможность самостоятельного ремонта техники. "Мы поняли, что есть люди, которые хотят это делать и имеют все необходимые навыки", — заявил Тим Кук. При этом он считает, что наиболее удобным вариантом для большинства людей останутся специалисты в Apple Store.

Антон Пичугин. "ТВ Центр".

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