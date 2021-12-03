"Босые отцы" в Вильнюсе митингуют против введения детских COVID-сертификатов

Более десятка босых мужчин собрались у резиденции президента Литвы

Более десятка босых мужчин собрались возле офиса президента Литвы в Вильнюсе. "Босые отцы", как называют себя представители движения, выступают против введения властями COVID-сертификатов для детей с 12 лет.

"Нас будет 15 человек, будем стоять босиком, выражая солидарность мамам, начатой ими борьбой за детей... Нам нужен результат - указы о сегрегации детей должны быть отменены", - приводит слова митингующего РИА Новости со ссылкой на LRT.

Правительство Литвы приняло решение с 28 декабря выдавать "паспорт возможностей" детям с с 12 лет. Заявляют, что он необходим для сферы развлечений, но не для образования. Президент Литвы заявил, что обсудит этот вопрос с премьер-министром Ингридой Шимоните. По словам Гитанаса Науседы, "паспорт возможностей" создает детям дополнительные вызовы и проблемы.

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